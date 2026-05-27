Erzurum'da kurban keserken kalp krizi geçiren kişi öldü
Erzurum Palandöken'de kurban kesmek isteyen 65 yaşındaki E.H., kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan E.H., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Adnan Menderes Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde kurban kesen E.H. (65) aniden fenalaşarak yere düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından E.H'yi Erzurum Şehir Hastanesine kaldırdı.
Kalp rahatsızlığı bulunan E.H, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk