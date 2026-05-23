Pozantı-Adana Otoyolu'nda bayram tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor
Kurban Bayramı tatili nedeniyle Pozantı-Adana Otoyolu'nda akıcı yoğunluk yaşanıyor. Emniyet ve jandarma ekipleri bölgede denetimlerini sürdürüyor.
Otoyollar ve kara yollarında, 9 günlük bayram tatilinde seyahate çıkanların oluşturduğu hareketlilik başladı.
Ankara, Konya ve Niğde istikametinden Doğu Akdeniz'e ulaşımı sağlayan otoyolun Pozantı kesiminde, özellikle Adana istikametinde yoğunluk gözleniyor.
Emniyet ve jandarma ekipleri, trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde denetimlerini sürdürüyor.
Kaynak: AA / Onur Can Bulat