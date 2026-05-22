Bayramda Marmara Bölgesi'nde yağışlı hava etkili olacak

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Kurban Bayramı'nda Marmara Bölgesi'nin, yağışlı havanın etkisi altında olmasının beklendiğini açıkladı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, hafta sonu bölge genelinin yağışlı, 25 Mayıs Pazartesi günü ise parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak ile geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği değerlendirilirken, bayram süresince bölge genelinin parçalı, çok bulutlu, hafta sonu ve bayramın 2 ve 3'üncü günü aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak ile geçeceği tahmin ediliyor.

Arife günü (26 Mayıs Salı), bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, bayramın 1'inci günü (27 Mayıs Çarşamba) bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, bayramın 2'nci günü (28 Mayıs Perşembe) bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, bayramın 3'üncü günü (29 Mayıs Cuma) bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, bayramın 4'üncü günü (30 Mayıs Cumartesi) Trakya'nın batısı (Edirne ve Kırklareli) dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanaklı olması bekleniyor.

İstanbul için tahmin edilen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ise şöyle:

"Salı 14 ila 16/23 ila 25, çarşamba 13 ila 15/20 ila 22, perşembe 15 ila 17/19 ila 21, cuma 14 ila 16/18 ila 20, cumartesi 13 ila 15/18 ila 20 derece."

