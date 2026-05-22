Haberler

Bayramda Marmara Bölgesi'nde yağışlı hava etkili olacak

Bayramda Marmara Bölgesi'nde yağışlı hava etkili olacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı boyunca Marmara Bölgesi'nde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, sıcaklıkların mevsim normallerinde olacağını açıkladı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Kurban Bayramı'nda Marmara Bölgesi'nin, yağışlı havanın etkisi altında olmasının beklendiğini açıkladı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, hafta sonu bölge genelinin yağışlı, 25 Mayıs Pazartesi günü ise parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak ile geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği değerlendirilirken, bayram süresince bölge genelinin parçalı, çok bulutlu, hafta sonu ve bayramın 2 ve 3'üncü günü aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak ile geçeceği tahmin ediliyor.

Arife günü (26 Mayıs Salı), bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, bayramın 1'inci günü (27 Mayıs Çarşamba) bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, bayramın 2'nci günü (28 Mayıs Perşembe) bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, bayramın 3'üncü günü (29 Mayıs Cuma) bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, bayramın 4'üncü günü (30 Mayıs Cumartesi) Trakya'nın batısı (Edirne ve Kırklareli) dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanaklı olması bekleniyor.

İstanbul için tahmin edilen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ise şöyle:

"Salı 14 ila 16/23 ila 25, çarşamba 13 ila 15/20 ila 22, perşembe 15 ila 17/19 ila 21, cuma 14 ila 16/18 ila 20, cumartesi 13 ila 15/18 ila 20 derece."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İcra memurları kararı tebliğ etti, Kılıçdaroğlu resmen genel başkan

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz

CHP butlan kararıyla çalkalanırken Erdoğan'dan yeni bir müjde geldi
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum

Başkent'te tansiyon yüksek! Özel saat verip vatandaşlara çağrı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dervişoğlu'ndan CHP'ye tam destek: YSK kararını hiçe sayan yaklaşım tüm partiler için tehdittir

Dervişoğlu'ndan CHP'ye tam destek
Sıla Gençoğlu'nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?

Sıla'nın son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?
Kadroya almadığı isimler bomba! Thomas Tuchel ya tarih olacak ya da tarih yazacak

Verdiği karar koca ülkeyi salladı! Ya tarih olacak ya da tarih yazacak
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı! 2,5 milyon TL rüşvet iddiası

Milyonluk iskan sonrası düğmeye basıldı! Belediye başkanı gözaltında
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Arbeloa, Real Madrid'deki geleceğini duyurdu

Real Madrid taraftarına veda etti: Gelecek sezon yokum

Aziz Yıldırım'ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı

Bu hamle seçim kazandırır! İşte dev projenin detayları