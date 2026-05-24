Konyaaltı Sahili'nde tatilci yoğunluğu

Antalya'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Deniz, güneş ve su sporlarının keyfini çıkaran tatilcilerle sahiller doldu, otellerde doluluk yüzde 90'ı aştı.

ANTALYA'da sıcak havayı fırsat bilenler Konyaaltı Sahili'ne akın etti. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla kentin birçok noktası yerli ve yabancı tatilcilerle doldu.

Hava sıcaklığının 25, nem oranının yüzde 70, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili başta olmak üzere sahillere akın etti. Sahillerde oluşan yoğunluk dikkat çekerken, tatilciler denize girip güneşlenerek vakit geçirdi. Sahilde hizmet veren işletmelerde hareketlilik yaşanırken, su sporlarına da ilgi arttı. Kentin turistik noktaları ziyaretçi akınına uğrarken otellerde doluluk oranlarının yüzde 90'ın üzerine çıktığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
