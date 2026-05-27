İstanbul'da kendilerini yaralayan acemi kasaplar hastanelik oldu

Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da kurban kesimi sırasında bıçak, satır gibi aletlerle yaralanan veya kaçan hayvanları yakalamaya çalışırken kaza geçiren çok sayıda kişi hastanelerin acil servislerine başvurdu. Esenyurt, Sultangazi ve Kartal'daki hastanelerde tedavi edilen yaralılardan bazılarına dikiş atıldı.

Bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesen vatandaşlardan bazıları bıçak ve satır gibi aletlerle, bazıları ise kaçmaya çalışan kurbanlıklarını yakalamak isterken yaralandı.

Yaralananlar, tedavilerinin yapılması amacıyla yakınlarının yardımıyla ya da ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere götürüldü.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne başvuran çok sayıda yaralıya müdahale edildi.

Eline pansuman yapılmasının ardından hastaneden ayrılan Mehmet Aydın, evinde kurban etini parçalarken yaralandığını, eline iki dikiş atıldığını söyledi.

Koluna 5 dikiş atıldı

Kurban keserken sol bileğinden yaralanan Serdar Demirbaş da Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu.

Tedavisinin ardından basın mensuplarına konuşan Demirbaş, "Hayvanı kestik, tam derisini yüzerken kazayla kolumu kestim. 5 dikiş atıldı, onun dışında bir şey yok. Kurban kesenlere dikkatli olmaları ve acele etmemelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Kurban keserken yaralanan bazı vatandaşlar da Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Bazı vatandaşlar, hastaneye yakınlarıyla geldi, kıyafetlerinin kanlı olması dikkati çekti.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz
