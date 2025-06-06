Kurban Bayramı'nda İstanbul'da Turist Yoğunluğu

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da Turist Yoğunluğu
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Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren yerli ve yabancı turistler, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın ederek sıcak havaya rağmen yoğun kalabalık oluşturdu. Tatilin ilk gününde, turistler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

KURBAN Bayramı'nı İstanbul'da geçiren yerli ve yabancı turistler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Sıcak havaya rağmen İstiklal Caddesi'nde yoğunluk olduğu görüldü.

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren yerli ve yabancı turistler, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Tatilin ilk gününde İstiklal Caddesi'ne gezmeye gelenler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Sıcak havaya rağmen yoğunluk olduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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