Çorum'da Kurban Bayramı'nda Yaralılar Hastanelere Başvurdu

ÇORUM'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, hastanelere başvurdu.

Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan kurban kesimleri sırasında bazı vatandaşlar, yanlışlıkla bıçakla kendilerini yaraladı. Kimi elinden, kimi bacağından yaralanan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla hastanelere başvurdu. Yaralıların büyük bölümüne, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde müdahale edildi.

2 YAŞINDAKİ SEYFULLAH KOLUNU ŞAFTA KAPTIRDI

Boğazkale ilçesinde Seyfullah Köçük (2), yakınlarının kurban kesimi yaptığı sırada kolunu caraskalın şafta kaptırdı. Sol kolundan yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı