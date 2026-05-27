Haberler

Çorum'da Kurban Bayramı'nda Yaralılar Hastanelere Başvurdu

Çorum'da Kurban Bayramı'nda Yaralılar Hastanelere Başvurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu. Boğazkale ilçesinde 2 yaşındaki Seyfullah Köçük, kolunu caraskalın şaftına kaptırarak yaralandı.

ÇORUM'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, hastanelere başvurdu.

Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan kurban kesimleri sırasında bazı vatandaşlar, yanlışlıkla bıçakla kendilerini yaraladı. Kimi elinden, kimi bacağından yaralanan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla hastanelere başvurdu. Yaralıların büyük bölümüne, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde müdahale edildi.

2 YAŞINDAKİ SEYFULLAH KOLUNU ŞAFTA KAPTIRDI

Boğazkale ilçesinde Seyfullah Köçük (2), yakınlarının kurban kesimi yaptığı sırada kolunu caraskalın şafta kaptırdı. Sol kolundan yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını

İspanya'da deprem! Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti! 'Bayram mesajı' yanıtı dikkat çekti

Mezarlık çıkışı yöneltilen soruya verdiği yanıt dikkat çekici
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar

Bayram sabahı ses getiren görüntü
Tokyo'da bayram coşkusu taştı! Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı

Bu camide bayram namazı 3 kere kılındı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Genel Merkez'e polisin girmesi canınızı acıttı mı?' sorusuna dikkat çeken yanıt

"Genel Merkeze polis girmesi canınızı acıttı mı?" sorusuna yanıt verdi
Özel'den namaz çıkışı 'Yeni parti kuracak mısınız?' sorusuna net yanıt

Özel'e açık açık soruldu: Yeni parti kuracak mısınız?
Bayram sabahı gülümseten 'Rize simidi' muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba

Bayram sabahı gülümseten Rize simidi sohbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj