Kocaeli, Bolu, Karabük ve Bartın'da 472 kişi kurbanlık keserken yaralandı

Güncelleme:
Kocaeli, Bolu, Karabük ve Bartın'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlık keserken yaralanan 472 kişi hastanelere başvurdu. Yaralıların çoğu tedavi sonrası taburcu edildi.

Kocaeli'de bayram namazının ardından kesim için belirlenen alanlara giden vatandaşlardan bazıları, bıçak ve satır gibi kesici aletlerle veya hayvanların darbeleriyle yaralandı.

Ambulanslarla veya kendi imkanlarıyla hastanelere başvuran 379 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bolu

Bolu'da, kurbanlıklarını keserken yaralanan 62 kişi tedavi edildi.

Kentte bazı vatandaşlar, kurban kesimi ve parçalama esnasında bıçak ve satır gibi kesici aletlerle veya hayvanların darbeleriyle yaralandı.

Ambulanslarla veya kendi imkanlarıyla hastanelere başvuran 62 kişi tedavi edildi.

Karabük

Karabük'te kurban kesimi sırasında yaralanan 9 "acemi kasap", hastanelik oldu.

Kurbanlık kesmek isterken yaralanan 9 kişi, kendi imkanlarıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralananlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bartın

Bartın'da kurban keserken kendini yaralayan 22 kişi hastanelik oldu.

Kendi imkanlarıyla giden ya da ambulanslarla götürülen vatandaşlar, hastanelerde yoğunluğa neden oldu.

Yaralanan 22 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
