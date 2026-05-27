Kocaeli, Bolu, Karabük ve Bartın'da 472 kişi kurbanlık keserken yaralandı

Kocaeli, Bolu, Karabük ve Bartın'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde kurbanlık keserken yaralanan 472 kişi kentteki hastanelere başvurdu.

Kocaeli'de bayram namazının ardından kesim için belirlenen alanlara giden vatandaşlardan bazıları, bıçak ve satır gibi kesici aletlerle veya hayvanların darbeleriyle yaralandı.

Ambulanslarla veya kendi imkanlarıyla hastanelere başvuran 379 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bolu

Bolu'da, kurbanlıklarını keserken yaralanan 62 kişi tedavi edildi.

Kentte bazı vatandaşlar, kurban kesimi ve parçalama esnasında bıçak ve satır gibi kesici aletlerle veya hayvanların darbeleriyle yaralandı.

Ambulanslarla veya kendi imkanlarıyla hastanelere başvuran 62 kişi tedavi edildi.

Karabük

Karabük'te kurban kesimi sırasında yaralanan 9 "acemi kasap", hastanelik oldu.

Kurbanlık kesmek isterken yaralanan 9 kişi, kendi imkanlarıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralananlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bartın

Bartın'da kurban keserken kendini yaralayan 22 kişi hastanelik oldu.

Kendi imkanlarıyla giden ya da ambulanslarla götürülen vatandaşlar, hastanelerde yoğunluğa neden oldu.

Yaralanan 22 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.