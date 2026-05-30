Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafik yoğunluğu

KURBAN Bayramı tatili dönüşünde Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi İstanbul yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların, yaşadıkları şehirlere dönüş yolculuğu sürüyor. Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi İstanbul yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Sürücüler, yavaş şekilde ilerlemek zorunda kalırken, zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Karayolları ve otoyol jandarması ekipleri, güzergah üzerinde tedbir ve denetimlerini sürdürüyor. Bölgede dün başlayan trafik yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı