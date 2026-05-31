Tatilin son gününde Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilciler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda yoğunluk oluşturdu. Emniyet 444 personel ve 79 ekip ile önlemleri artırırken, ağır vasıtalara getirilen kısıtlama sürüyor.

Ülke genelinde 9 günlük Kurban Bayramı tatilini Trakya, Çanakkale ve Ege Bölgesi'nde geçirenler, İstanbul'a dönmeyi sürdürüyor. Tatilin son gününde Tekirdağ-İstanbul arasında araç yoğunluğu daha arttı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü de bayram yoğunluğu nedeniyle 79 ekip ve 444 personel ile kara yollarında aldığı önlemi son günde daha da arttırdı. Yoğunluk nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul'a gidecek ağır vasıtalara dün getirilen kısıtlama sürüyor. Buna göre; dün saat 13.00'ten itibaren 1 Haziran saat 01.00'e kadar yakıt ve gıda taşıyanların dışındaki ağır vasıtalar, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi'ndeki araç parkına yönlendiriliyor. Burada bekletilen ağır vasıtaların hareket etmesine bu gece saat 01.00'den itibaren izin verilecek. Yetkililer, araç yoğunluğunun gece saatlerine kadar sürmesini beklediklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
