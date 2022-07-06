Kurban Bayramı dolaysısıyla hayvan pazarında denetim yapılıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kurban Bayramı dolaysısıyla hayvan pazarında denetim yapılıyor

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
 - Güncelleme:
Kurban Bayramı dolaysısıyla hayvan pazarında denetim yapılıyor

Beypazarı İlçe Tarım Orman Müdürü Adem Büyükhan, hayvan pazarında denetimde bulundu.

Beypazarı İlçe Tarım Orman Müdürü Adem Büyükhan, hayvan pazarında denetimde bulundu.

Büyükhan, Beypazarı ilçesinde kurulan hayvan pazarında denetim gerçekleştirdi.

Büyükhan, "Pazara il ve ilçe dışından gelen yetiştiricilerin belgelerini kontrol ettik. Hayvan sağlığı bakımından müdürlüğümüz, veteriner hekimleri tarafında da kontroller başlatılarak sürdürülmektedir." dedi.

Büyükhan, Kurban Bayramı dolayısıyla kurulan hayvan pazarında denetimlerin süreceğini kaydetti.

???????

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Kurban Bayramı Beypazarı Hisarcık Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title