Kurban Bayramı dolaysısıyla hayvan pazarında denetim yapılıyor
AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı İlçe Tarım Orman Müdürü Adem Büyükhan, hayvan pazarında denetimde bulundu.
Beypazarı İlçe Tarım Orman Müdürü Adem Büyükhan, hayvan pazarında denetimde bulundu.
Büyükhan, Beypazarı ilçesinde kurulan hayvan pazarında denetim gerçekleştirdi.
Büyükhan, "Pazara il ve ilçe dışından gelen yetiştiricilerin belgelerini kontrol ettik. Hayvan sağlığı bakımından müdürlüğümüz, veteriner hekimleri tarafında da kontroller başlatılarak sürdürülmektedir." dedi.
Büyükhan, Kurban Bayramı dolayısıyla kurulan hayvan pazarında denetimlerin süreceğini kaydetti.
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AA / Yaşar Tonbak - Güncel