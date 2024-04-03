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Kurbağalar, kara yolunda araçların arasından geçmeye çalışıyor

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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde baharda üremek için ormandan gölete gitmeye çalışan kurbağalar, aşmak zorunda kaldıkları kara yolunda hızla ilerleyen araçların arasından karşıya geçmeye çabalıyor.

Topuk Yayla mevkisindeki ormanlık alanda yaşayan kurbağalar, ilkbaharda çiftleşme döneminin gelmesiyle kara yolundan geçip gölete ulaşmaya çalışıyor.

Ormandan Topuk Yayla Tabiat Parkı'ndaki Palazoğlu Göleti'ne üremek için göç eden kurbağalar, bu yolculuklarında Domaniç-İnegöl kara yolunu geçmek zorunda kalıyor.

Yolun karşısına geçmeye çalışan yüzlerce kurbağa ilginç görüntüler oluşturuyor. Bazıları birbirlerinin sırtında yolun karşısına geçmeye çalışırken, bazıları da geceleri fark edilmedikleri için araçların altında ezilerek ölüyor.

5 bin yıllık yolculuk

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Arkeoloji Bölümünce Kütahya merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Seyitömer Höyüğü'nde yürütülen kazılarda, 2010 yılında bir kurbağanın sırtına binmiş iki yavru kurbağa figürlü bir kap bulunmuştu.

5 bin yıl öncesine ait "ryton" diye bilinen kaptaki figürün, kurbağaların ilkbahar aylarındaki çiftleşme döneminde gruplar halinde araziye dağılmalarıyla ilgili olduğu fark edilmişti.

Kütahya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen kurbağa figürlü kaptan hareketle kurbağaların çiftleşmek için göç yolculuğunu 5 bin yıldır sürdürdüğü ve dünyada benzer böyle bir buluntu olmadığı sonucuna varılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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