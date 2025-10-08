Haberler

Kuraklıkla Mücadelede Yağmur Suyu Hasadı Önerisi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, kuraklığın etkilerini azaltmak için şehirlerde yağmur suyu hasadının önemine dikkat çekti. Tecer, iklim değişikliği nedeniyle su kıtlığının arttığını ve bu sorunu çözmek için yağmur sularının yeniden kullanılmasının gerektiğini vurguladı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, kuraklığın etkilerinin azaltılması için kentlerde yağmur suyu hasadının yapılması gerektiğini söyledi.

Tecer, AA muhabirine, iklim değişikliğinin kentlerde su kıtlığı ve taşkın riskleri oluşturduğunu belirtti.

Kuraklığın etkilerini en aza indirmek için yeni adımların atılması gerektiğine vurgulayan Tecer, "Yağmur suyunu bırakmak yerine, yeniden kullanım için biriktirilmelidir." dedi.

Tecer, yağmur hasadıyla elde edilecek suyun ön arıtma işleminin ardından park ve bahçelerde sulama suyu olarak kullanılmasının mümkün olduğunu kaydetti.

Kentlerde yağmur sularının heba edildiğini belirten Tecer, "Büyük sitelerde yağmur hasadının yapılması lazım. Çatılarda biriken yağmur sularının kanalizasyona deşarjının önüne geçerek, ayrı bir yerde depolarda toplanmalı." diye konuştu.

Tecer, yağmur suyu hasadının kent yaşamında büyük önem taşıdığını belirterek, doğal kaynakların verimli kullanılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

İklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün arttığını dile getiren Tecer, "Park ve bahçelerde süs bitkileri ve kent mobilyaları dediğimiz bitki türleri var. Bunların daha az suya ihtiyacı olan türlerle değiştirilmeli. Su tasarrufu sağlayacak modele geçilmeli. Bunun bilinçli bir seçim olması lazım. Herkesin bu bitki türlerini bilme şansı yok. Belediyeler, kurum ve kuruluşlarla çalışılarak tavsiye edilebilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
