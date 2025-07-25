Kuraklık Gölette Balık Ölümlerine Neden Oldu

Kuraklık Gölette Balık Ölümlerine Neden Oldu
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki Şalgamlı Göleti'nde kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu balık ölümleri meydana geldi. Muhtar Ferdi Aktaş, yaşanan durumu üzüntüyle aktardı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki Şalgamlı Göleti'nde, su seviyesinin düşmesiyle balık ölümleri meydana geldi.

Bölgede etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı göletteki su seviyesi düştü.

Gölette oksijensiz kalan balıklar telef olup kıyıya vurdu.

Şalgamlı Mahallesi Muhtarı Ferdi Aktaş, AA muhabirine, yüksek sıcaklıkların yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi.

Bu durumun üzücü olduğunu belirten Aktaş, "Sıcaklıkların artarak devam etmesi su kaynaklarını kötü etkiliyor. Su kaynaklarımız giderek azalıyor. Gölette de su seviyesi düşünce balıklar ölmeye başladı." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise gölette inceleme yaptı.

Kaynak: AA / Sedat Kara - Güncel
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