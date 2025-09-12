Kur'an Kursunu Kundaklayan Şüpheli Tutuklandı

Avcılar'da, Kur'an kursunu kundakladığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Gümüşpala Mahallesi'ndeki Kur'an kursunda 6 Eylül'de çıkan yangınla ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları sonucu yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelinin M.K. olduğunu tespit etti.

"Mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından gözaltına alınan M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.