Kur'an kursundaki çocukları acımasızca döven görevli tutuklandı

İstanbul Büyükçekmece'de bir derneğe ait olan Kur'an kursunda çocukların darp edildiği görüntüler tepkilere neden olmuştu. İzleyenlerin kanını donduran görüntüler sonrası, çocukları acımasızca döven Sedat Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BÜYÜKÇEKMECE'de bir derneğe ait olan Kur'an kursunda 13 yaşındaki çocuğu döverken görüntüleri ortaya çıkan Sedat Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polise giden D.Ç., Hürriyet Mahallesi Dokuz Eylül Sokak'ta bulunan Tepecik İlim Kültür ve Hizmet Derneği Kur'an kursuna gönderdiği 13 yaşındaki oğlu M.Ç.'nin, 24 Şubat günü hocası tarafından darbedildiği şikayetinde bulundu. D.Ç., oğlunun arkadaşının cep telefonuyla gizlice kaydettiği dayak anlarının görüntülerini polise verdi. Şikayet ve görüntüler üzerine polis Sedat Ç.'yi gözaltına aldı.

Kendisiyle dalga geçtikleri için çocukları dövdüğünü itiraf eden Sedat Ç., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.