Kur'an Kursu Öğrencilerine Dondurma İkramı ve Balon Dağıtımı

Kur'an Kursu Öğrencilerine Dondurma İkramı ve Balon Dağıtımı
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Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Niğde Şubesi, yaz Kur'an kurslarında eğitim gören yaklaşık 2 bin çocuğa dondurma ikram ederken balon dağıttı. Etkinlik, çocukları Kur'an kurslarına teşvik etmek ve sıcak havalarda mutlu bir gün geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlendi.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Niğde Şubesi tarafından yaz Kur'an kurslarında öğrenim gören yaklaşık 2 bin çocuğa dondurma ikram edilerek balon dağıtıldı.

Hayırseverin desteğiyle Niğde genelindeki Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler için etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, dernek üyeleri tarafından çocukları dondurma ikram edildi, balon dağıtıldı.

Dernek yetkilileri, etkinliğin hem çocukları Kur'an kurslarına teşvik etmek, hem de öğrencilerin sıcaklarda mutlu bir gün geçirmelerini sağlamak amacıyla yapıldığını belirtti.

Kaynak: AA / Sefa Karcı - Güncel
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