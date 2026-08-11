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940 Öğrenciden Gazze'ye Destek Yürüyüşü

940 Öğrenciden Gazze'ye Destek Yürüyüşü
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Yaz Kur'an Kursları kapanış programı kapsamında 940 öğrenci, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Gazze'ye destek yürüyüşü yaptı. İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler, taşıdıkları dövizlerle de destek mesajı verdi.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde Yaz Kur'an Kursları kapanış programında 940 öğrenci, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Gazze'ye destek yürüyüşü yaptı.

İlçe Müftülüğü tarafından 'Bir Yazın Hatırası, Bir Ömrün Rehberi: Kur'an ve Sünnet' temasıyla Yaz Kur'an Kursları kapanış programı düzenlendi. Bu kapsamda, kurslara katılan öğrenciler ile Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, din görevlileri ve bölge halkı, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Gazze'ye destek için yürüdü. Yürüyüşe katılan 940 öğrenci, Gazze'ye destek dövizleri de taşıyıp destek mesajı verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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