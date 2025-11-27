Kunming'de Tren Kazasında 11 Kişi Hayatını Kaybetti
Çin'in Yunnan eyaletinde test sürüşü yapan bir trenin bakım çalışması yapan işçilere çarpması sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.
KUNMİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de test sürüşü yapan bir trenin hatta bakım çalışması yapan işçilere çarpması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Çin Demiryolları Kunming Grubu Limited Şirketi'nden yapılan açıklamada kazanın perşembe sabahı erken saatlerde kentteki Luoyangzhen istasyonunda meydana geldiği belirtildi.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiği ve istasyonun hizmete yeniden açıldığı ifade edildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel