Kunar'daki Deprem, 157 Bin Öğrenciyi Eğitime Kapatmış

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, 157 bin 74 öğrencinin eğitimden mahrum kalmasına neden oldu. Depremde 391 öğrenci ve 3 öğretmen hayatını kaybederken, 760 öğrenci ile 20 öğretmen yaralandı.

Afganistan'ın doğusunu vuran 6 büyüklüğündeki depremin en çok etkilediği Kunar vilayetinde, 157 bin 74 öğrencinin eğitimden mahrum kaldığı ve 306 okulun hasar gördüğü belirtildi.

Kunar Vilayeti Eğitim Müdürü Mohibullah Haidari, Tolo News kanalına yaptığı açıklamada, Kunar'da deprem nedeniyle 391 öğrenci ve 3 öğretmenin hayatını kaybettiğini, 760 öğrenci ile 20 öğretmenin yaralandığını söyledi.

Haidari, Kunar genelinde 157 bin 74 öğrencinin eğitimden mahrum kaldığını kaydetti.

Kunar Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da depremde 53 okulun tamamen yıkıldığı, 253 okulun ise kısmen hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Kunar'da eğitim yılı 6 Eylül'de başlamasına rağmen depremden etkilenen bölgelerde binlerce öğrenci derslere devam edemedi.

Ülkenin doğusunda, Pakistan sınırında 31 Ağustos Pazar gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremden en çok Kunar vilayeti etkilenmiş, 2 bin 205 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 640 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
