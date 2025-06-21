Ordu'da kaldırımda bekleyen iki kişi cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Ordu'nun Kumru ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, bir iş yerinin önünde bekleyen Ömer Irgav (80) ve akrabası Nadire Irgav'a (64) çarptı. 2 kişi de ölürken, cip sürücüsü gözaltına alındı.

Ordu'nun Kumru ilçesi Yalnızadam Mahallesi'nde Halit Muharremoğlu (76) yönetimindeki cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir iş yerinin önünde bekleyen Ömer ve akrabası Nadire Irgav'a çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Ömer ve Nadire Irgav'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü Halit Muharremoğlu ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.