Ordu'da kaldırımda bekleyen iki kişi cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Ordu'da kaldırımda bekleyen iki kişi cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti
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Ordu'da kaldırımda bekleyen iki kişi cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti
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Ordu'nun Kumru ilçesinde bir cipin kontrolünü kaybeden sürücüsü, iş yerinin önünde bekleyen iki kişiye çarptı. Kazada cipin çarptığı iki kişi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Kumru ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, bir iş yerinin önünde bekleyen Ömer Irgav (80) ve akrabası Nadire Irgav'a (64) çarptı. 2 kişi de ölürken, cip sürücüsü gözaltına alındı.

Ordu'nun Kumru ilçesi Yalnızadam Mahallesi'nde Halit Muharremoğlu (76) yönetimindeki cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir iş yerinin önünde bekleyen Ömer ve akrabası Nadire Irgav'a çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Ömer ve Nadire Irgav'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü Halit Muharremoğlu ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Artık çatı üstüne çıkıp otursak orda da bulacak bu kontrolsüzler bizi. 80 yaşında yürümeyi bile beceremeyenler sokaklarda araba ile korku salıyor.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

otomatik vites acemi sürücü ikisi bir araya geldiğinde ölümcül kazalara sebep oluyor hızla giden otomatik vitesli araçlarda ani olaylarda frenleme daha zordur sürücüde acemiyse aracın kontrolden çıkması tehlikesi çok yüksektir

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