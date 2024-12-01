Kumpas Filminin Çekimlerine Muğla'da Başlandı

Kerem Topuz'un yönetmenliğini yaptığı "Kumpas" adlı filmin çekimlerine Muğla'da başlandı.

KRM Film'den yapılan açıklamaya göre, yapımcılığını Barışcan Okuyan'ın, görüntü yönetmenliğini İlker Özkap'ın üstlendiği projeyle, izleyicilere derinlikli bir hikaye ve çarpıcı bir görsel deneyim sunulması amaçlanıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Hakan Eksen, Emre Özmen, Çiğdem Cintuğlu, Duygu Toprak ve Hasan Ballıktaş gibi sinema ve tiyatro dünyasından tanınan isimler yer alıyor.

İnsan ilişkilerinin karanlık yönlerini, güven kavramını ve toplumun ahlaki çelişkilerini sorgulayan bir anlatıya sahip olan film, güçlü hikayesi ve yenilikçi sinematografisiyle dikkati çekiyor.

Çekimlerin tamamlanmasının ardından 2025 yılında vizyona girmesi planlanan filmin, ulusal ve uluslararası festivallerde de sinemaseverlerle buluşması hedefleniyor.