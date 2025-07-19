Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Kapatılmayacak

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Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin kapatılmayacağını ve eğitimine devam edeceğini açıkladı. İlçe halkının tepkisi üzerine açılan dava sonuçlandı ve fakülte kapatılmayacak.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin kapatılmayacağını ve gelecek dönem eğitim ve öğretime devam edeceğini bildirdi.

Avcıoğlu, yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurulu'nca Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin kapatılması yönünde karar verildiğini ancak ilçe halkının bunu istemediği için Kumluca Eğitim Vakfı (KUMEV) tarafından dava açıldığını belirtti.

Ankara 8. İdare Mahkemesi'nde görülen davanın karara bağlandığını ve fakültenin kapatılmaması yönünde karar çıktığını anlatan Avcıoğlu, kararın ilçe halkını mutlu ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
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