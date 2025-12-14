Haberler

Otomobil takla attı! Feci kazada bilanço ağır

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolünü kaybeden otomobil takla attı. Sürücü Mert Demirel ve arkadaşı Kemal Talih yaşamını yitirirken, iki kişi yaralandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yoldan çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Mert Demirel (25) ile Kemal Talih (23) yaşamını yitirdi, araçtaki 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında, Kumluca-Kemer kara yolu Belen Olimpos Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kumluca'dan Kemer yönüne giderken Mert Demirel'in kontrolünü yitirdiği otomobil, bariyerleri parçalayıp takla atarak, şarampole yuvarlandı.

FECİ KAZADA 2 ÖLÜ, 2 YARALI VAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Mert Demirel ile araçtaki Kemal Talih'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Yunus Emre Küçükkara ve Tolga Kurtarıcı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Demirel ile Talih'in cansız bedenleri ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Acı haberi alıp gelen Mert Demirel ile Kemal Talih'in yakınları, cenazeleri teslim alırken gözyaşlarına boğuldu. Demirel ile Talih'in cenazeleri, Göynük Mezarlığı'nda toprağa verildi. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
