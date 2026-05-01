Kumluca'da şehit ve gaziler için vefa programı düzenlendi

Kumluca'da bu yıl 27'ncisi düzenlenen geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında, şehit ve gaziler vefa programı gerçekleştirildi.

Atatürk Stadında Kumluca İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

Programa Kumluca Belediye Başkan Vekili Erkan Karamıklı, İlçe Müftüsü Bedir Aydın, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü Bedir Aydın, etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür etti.