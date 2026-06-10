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Kumluca Devlet Hastanesi'nde kemoterapi ünitesi hizmete açılıyor

Kumluca Devlet Hastanesi'nde kemoterapi ünitesi hizmete açılıyor
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Kumluca Devlet Hastanesi bünyesinde açılacak onkoloji servisi sayesinde çevre ilçelerdeki kanser hastaları Antalya merkeze gitmek zorunda kalmayacak.

Kumluca Devlet Hastanesi bünyesinde onkoloji servisi hizmete açılacak.

AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Bekir Paslıkılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kısa süre içerisinde hizmete açılması planlanan ünite sayesinde Kumluca, Finike, Demre, Kaş ve çevre ilçelerde yaşayan onkoloji hastalarının tedavi için Antalya merkezdeki hastanelere gitmek zorunda kalmayacağını söyledi.

Yeni ünitenin hizmete girmesiyle hastaların ulaşım yükünün azalması, tedavi süreçlerini ailelerinin ve yakınlarının yanında daha rahat geçirmesinin hedeflendiğini anlatan Paslıkılıç, "Uzman sağlık personeli ve modern teknolojik altyapıyla hizmet verecek kemoterapi ünitesinin, bölgedeki sağlık hizmetlerini güçlendirerek kanser hastalarına önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Batı Antalya için büyük önem taşıyan bu sağlık yatırımı, bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ali Karataç
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