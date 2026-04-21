Kumluca'da okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

Kumluca Kaymakamlığı, okulların güvenliğini artırmak amacıyla önemli bir toplantı düzenledi. Kaymakam Bahadır Güneş, çocukların güvenliğinin öncelikli sorumluluk olduğunu belirterek, güvenli ortam oluşturmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

Sultan Alparslan İlkokulu Konferans Salonu'ndaki toplantıya Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, İlçe Emniyet Müdürü Bayram Çiftçi, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Özgür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir okul müdürleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Kaymakam Güneş, tüm Türkiye'yi yasa boğan elim olayların ardından ilçede bulunan okulların, öğretmen ve öğrencilerin güvenliğini gözden geçirmek, bu konuda yapılması gerekenler hakkında istişarede bulunmak amacıyla toplantıyı gerçekleştirdiklerini, söyledi.

Okulların güvenliğinin öncelikli olduğunu ifade eden Güneş, "Çocuklarımızın güvenliği en önemli sorumluluğumuzdur. Okullarımızın güvenli ve huzurlu ortamlar olarak anılması temel hedefimiz. Bu manada yapılması gereken ne varsa, ele alıyoruz." dedi.

Toplantıda, okul giriş çıkış saatlerinde emniyet ve jandarma ekiplerinin devriye faaliyetlerinin artırılması, okul çevresindeki metruk binalar ile şüpheli şahıslara yönelik denetimlerin sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda okul kamera sistemlerinin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile entegrasyonu ve fiziki güvenlik altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar da ele alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak
