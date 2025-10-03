Kumluca'da Öğrencilerden Anlamlı Paylaşım Projesi
Kumluca'da TOBB Portakal Çiçeği Anaokulu tarafından hayata geçirilen projede öğrenciler, oyuncaklarını Kumluca Özel Eğitim Anaokulundaki özel kardeşlerine hediye etti. Proje, paylaşma ve kardeşliği teşvik etmeyi amaçlıyor.
Kumluca'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Portakal Çiçeği Anaokulu tarafından, "oyuncağım, oyuncağın olsun" projesi hayata geçirildi.
Projesi kapsamında öğrenciler, oyuncaklarını Kumluca Özel Eğitim Anaokulunda öğrenim gören özel kardeşlerine hediye etti.
TOBB Portakal Çiçeği Anaokulu Müdürü Fatih Çelik, proje kapsamında okul öğrencilerinin aynı oyuncaktan ailelerine iki adet aldırarak, oyuncaklarının bir tanesini kendilerinde kalırken diğerini Kumluca Özel Eğitim Anaokulunda öğrenim gören özel kardeşlerine hediye ettiklerini söyledi.
Etkinliğin amacının öğrencilere paylaşmayı, kardeşliği küçüklükten kazandırmak olduğunu ifade eden Çelik, "Öğrencilerimiz hediyeleri ile birlikte Kumluca Özel Eğitim Anaokulunda öğrenim gören öğrencilerle birlikte şarkılar söyleyip eğlendiler." dedi.