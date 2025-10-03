Kumluca'da Öğrencilerden Anlamlı Paylaşım Projesi

Kumluca'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Portakal Çiçeği Anaokulu tarafından, "oyuncağım, oyuncağın olsun" projesi hayata geçirildi.

Projesi kapsamında öğrenciler, oyuncaklarını Kumluca Özel Eğitim Anaokulunda öğrenim gören özel kardeşlerine hediye etti.

TOBB Portakal Çiçeği Anaokulu Müdürü Fatih Çelik, proje kapsamında okul öğrencilerinin aynı oyuncaktan ailelerine iki adet aldırarak, oyuncaklarının bir tanesini kendilerinde kalırken diğerini Kumluca Özel Eğitim Anaokulunda öğrenim gören özel kardeşlerine hediye ettiklerini söyledi.

Etkinliğin amacının öğrencilere paylaşmayı, kardeşliği küçüklükten kazandırmak olduğunu ifade eden Çelik, "Öğrencilerimiz hediyeleri ile birlikte Kumluca Özel Eğitim Anaokulunda öğrenim gören öğrencilerle birlikte şarkılar söyleyip eğlendiler." dedi.