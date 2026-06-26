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Kumluca Belediyesi vatandaşlara aşure ikramında bulundu

Kumluca Belediyesi vatandaşlara aşure ikramında bulundu
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Kumluca Belediyesi, Muharrem ayı vesilesiyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği etkinlikte yaklaşık bin 500 kişiye aşure ikram etti. Programa ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Kumluca Belediyesi tarafından, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Kumluca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen aşure ikramına İlçe Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Erkan Özgür, Emniyet Müdürü Bayram Çiftçi, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Aşure ikramında konuşan Avcıoğlu, Muharrem ayı dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yılda vatandaşlara aşure ikramında bulunduklarını söyledi.

Yaklaşık bin 500 kişilik aşurenin belediye tarafından hazırlandığını ifade eden Avcıoğlu, "Amacımız aşure vesilesiyle halkımızla bir arada olmak, bu mübarek ayda birlik ve beraberliğimize katkı sağlamaktı. Halkımızla, ilçe protokolümüzle bir arada olduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza afiyet olsun." dedi.

Yapılan duanın ardından, protokol üyeleri tarafından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak
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