Antalya'da Heyelan: D400 Karayolu Ulaşıma Kapandı

Güncelleme:
Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle D400 kara yolunun Kumluca-Antalya istikametinin bir şeridi ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması başlattı.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesi Belen Mahallesi yakınlarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle D400 kara yolunun Kumluca- Antalya istikametinin tek şeridi ulaşıma kapandı.

Kumluca- Antalya D400 kara yolunun 11'inci kilometresindeki Belen Mahallesi yakınlarında, dün öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kayalar istinat duvarını yıkıp, yola düştü. Kayalar nedeniyle kara yolunun bir bölümü ulaşıma kapanırken, Karayolları Finike 136. Şube Şefliği ekipleri yolun temizlenmesi için çalışma başlattı. Trafik tek şeritten verilirken, Karayolları ekipleri yolda sürücüler için uyarıcı işaretlemeler yaptı.

