Antalya'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Mavikent Mahallesi'ndeki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede yayılan alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine mahalleye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekiplerce evde yapılan incelemede, Nadiye Soytürk'ün (71) cansız bedeni bulundu. Soytürk'ün cenazesi, incelemenin ardından morga gönderildi.