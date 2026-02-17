Kumluca Milli Eğitim Müdürü Tekdemir ziyaretlerde bulundu

Kumluca Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, ilçede eğitimle sanayi arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Tekdemir, yeniden göreve seçilen Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selçuk Çınar ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Bayram İğneli'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, yeni dönemin ilçe esnafı ve vatandaşlar için verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Heyet, ayrıca Sanayi Sitesi Başkanı Durmuş Tomaç ile bir araya geldi. Ziyarette, ilçedeki mesleki eğitim kalitesinin artırılması, çıraklık ve kalfalık süreçlerinin daha etkin yürütülmesi ile sanayi esnafının nitelikli personel ihtiyacına yönelik işbirliği imkanları değerlendirildi.

Temaslarda, mesleki eğitim alan öğrencilerin sektör ihtiyaçlarına uygun şekilde yetiştirilmesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile esnaf odaları arasında koordineli çalışma yürütülmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Kumluca Milli Eğitim Müdürü Tekdemir, mesleki eğitimde sahadaki paydaşların görüşlerinin önemine dikkati çekerek, gençlerin istihdamına katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmek için işbirliğinin süreceğini ifade etti.