Kumluca'da Bayram Temizliği: 103 Cami İçin Özel Çalışma

Kumluca'da Bayram Temizliği: 103 Cami İçin Özel Çalışma
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Kumluca Belediyesi, bayram öncesi ilçe merkezi ve bağlı mahallelerdeki 103 caminin temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ibadethanelerin iç mekanlarını detaylıca temizleyerek, genel görünümünü güzelleştiriyor.

Kumluca Belediyesi ekipleri ilçe merkezi ve bağlı mahallelerdeki camilerde bayram temizliği çalışması gerçekleştiriyor.

Kumluca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ibadetlerini daha temiz ve sağlıklı ortamlarda gerçekleştirebilmesi amacıyla, ilçe genelinde bulunan 103 camide temizlik ve çevre düzenleme çalışması yürütüyor.

Çalışmalarda camilerin iç mekanları detaylı temizlenirken, aynı zamanda çevre düzenlemeleriyle ibadethanelerin genel görünümü de güzelleştiriliyor.

Ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışmaların bayram öncesinde tamamlanması hedefleniyor.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, temizlik işleri müdürlüğü ekiplerini rutin olarak cami, okul ve mesire alanlarında temizlik çalışması yürüttüklerini, Kurban bayramı öncesi de ibadethanelerin temizliklerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çalışmaların bayramdan önce tamamlanacağını ifade eden Avcıoğlu, vatandaşların bayramını kutladı.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
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