Kumluca'da 26. Tarım ve Seracılık Festivali Programı Açıklandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu 26'ncısı düzenlenecek Tarım ve Seracılık Festivali'nin programı açıklandı.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, düzenlediği basın toplantısında, bu yılki festivalin dolu dolu geçmesi için farklı etkinliklerin olduğu bir program hazırladıklarını söyledi.

Festivalin 26 Nisan Cumartesi günü Yörük göçü etkinliğiyle başlayacağını belirten Avcıoğlu, "Kumluca'nın kültürel mirasını, tarım gücünü ve sosyal yaşamını yansıtan bu etkinliğimize, halkımız büyük destek veriyor. 27 Nisan'da yağlı pehlivan güreşlerimiz olacak ve sonraki günde de Yörük obalarımız kurulacak ve Yörük ateşini yakacağız." dedi.

Daha sonraki günlerde konser, müzik şöleni, halk oyunları şenliği, acı biber yeme yarışması gibi her gün farklı etkinlikler yapılacağını kaydeden Avcıoğlu, amaçlarının halkın tüm kesimine hitap eden bir festival düzenlemek olduğunu vurguladı.

Festival kapsamında Atatürk Stadı'nın da açılışının yapılacağını ifade eden Avcıoğlu, "Atatürk Stadı'nın açılışıyla konserlerimiz başlayacak. Sanatçılar Şevval Sam, Blok 3 ve Tuğçe Kandemir konser verecek. Kadınlarımız için ayrı bir gün etkinliğimiz olacak ve bu etkinliğimizde Metin Aslan konser verecek." diye konuştu.

Yaklaşık 10 gün sürecek ve her günü farklı etkinliklerle geçecek festivale katkı sunan herkese teşekkür eden Avcıoğlu, etkinlikleri yerinde izlemek isteyen herkesi Kumluca'ya davet etti.