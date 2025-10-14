Kumluca Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

Kumluca Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli yol ağı sunmak amacıyla başlattığı yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Çaltı ve Karacaören mahallelerinde bozulan yolları yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Yüzeyinde bozulmalar meydana gelen yollarda malzeme serimi ve tesviye işlemleri titizlikle yürütülürken, yol kalitesinin artırılmasına yönelik asfaltlama çalışması yapılıyor.

İlçe Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada ilçe genelinde yol çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini, iklim şartlarına bağlı olarak çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Ekiplerin ilçenin dört bir yanında yoğun bir şekilde çalıştığını vurgulayan Avcıoğlu, "Karacaören ve Çaltı mahallelerimizde yol bakım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız hem merkezde hem de kırsal bölgelerde vatandaşlarımızın daha rahat, güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlamasıdır." ifadesini kullandı.