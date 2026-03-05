Haberler

Kumluca Belediye Meclisinin Mart Ayı Toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Kumluca Belediye Meclisi, Başkan Mesut Avcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda önemli kararlar aldı. Meclis üyeleri, ilçenin sorunlarına yönelik görüşler beyan etti ve bazı maddeler oy birliğiyle kabul edildi.

Kumluca Belediye Meclisinin Mart Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıya, 25 meclis üyesinden 23'ü katıldı. Toplantının açılışında konuşan Avcıoğlu, alınacak kararların ilçe için hayırlı olmasını temenni etti.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından belediye norm kadrolarının ihdası ile dolu ve boş kadroların derecelerinin yükseltilmesi ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 2026 yılı gelir tarifesine ilişkin maddeler oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda söz alan AK Parti Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Halil Karataş, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ilçedeki hizmetlerine ilişkin eleştirilerde bulundu. Kumluca'nın Büyükşehir belediyesinden yeterli hizmeti alamadığını belirten Karataş, bu nedenle yaptıkları eleştirilerin doğal olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesin bütçesinin büyüklüğüne dikkati çeken Karataş, hizmet yapıldığında takdir ettiklerini, yapılmadığında ise eleştirdiklerini ifade etti.

CHP Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Kerem Kaya Turan da eleştirilere yanıt vermek istediğini belirterek, kısa bir sunum yaptı.

Karşılıklı açıklamalar sırasında mecliste kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak
