Kumlu'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Hatay'ın Kumlu ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, otomobille çarpışan sürücü İbrahim Paç hastanede hayatını kaybetti. Paç'ın, Kumlu Belediye Başkanı'nın akrabası olduğu öğrenildi.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İbrahim Paç idaresindeki motosiklet, Muharrem Mahallesi'nde bir otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Paç, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün, Kumlu Belediye Başkanı İbrahim Paç'ın akrabası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mahmut Tuncay - Güncel
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