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Kum Zambakları İçin Güvenlik Şeridi Oluşturuldu

Kum Zambakları İçin Güvenlik Şeridi Oluşturuldu
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Mersin'in Erdemli ilçesinde koruma altındaki kum zambaklarının çiçeklenmesi üzerine güvenlik şeridi oluşturuldu ve uyarı levhaları yerleştirildi. Belediye Başkanı Mustafa Kara, çocuklara çevre bilincinin aşılanması gerektiğini vurguladı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde koparılması yasak olan kum zambaklarının çiçeklendiği kumsalda güvenlik şeridi oluşturuldu.

Talat Göktepe Tabiat Parkı'nın kumsalında filizlenen zambaklar çiçek açtı.

Sahili inceleyen Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, kreşte eğitim alan çocuklarla zambakların etrafına güvenlik şeridi çekti, uyarı levhası yerleştirdi.

Öğretmenler, çocuklara zambaklar hakkında bilgi verdi.

Kara, gazetecilere, "Koruma altındaki kum zambaklarını koparanlara verilen ceza da 244 bin 315 liradan 387 bin 141 liraya yükseltildi." dedi.

Kumsalın, caretta carettaların da üreme alanı olduğunu belirten Kara, şöyle konuştu:

"Çocuklarımıza çevreyi koruma bilincini aşılamamız gerekiyor. Bu sahiller kum zambaklarının yetişme, caretta carettaların da üreme alanı. Her iki türün de nesli tükenme tehlikesi altında. Sahillerimizi beyaz örtüyle süsleyen kum zambaklarını koparmayalım, koruyalım."

Kaynak: AA / Güncel

Yerel Haberler Mustafa Kara Erdemli Güncel mersin Yaşam Çevre Doğa

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