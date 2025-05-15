Kulu'daki Deprem Sonrası AFAD'dan Açıklama

Kulu'daki Deprem Sonrası AFAD'dan Açıklama
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AFAD Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, Konya'nın Kulu ilçesindeki 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki saha taramalarının sürdüğünü ve olumsuz bir durumun bulunmadığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, Konya'nın Kulu ilçesindeki depremin ardından Afet Yönetim Merkezi'ne gelen ihbarların anlık olarak değerlendirildiğini bildirdi.

Aykut Akgün, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Konya ve çevresindeki illerde saha taramalarının sürdüğünü belirten Akgün, şu an edinilen bilgiler ışığında olumsuz bir durumun bulunmadığını söyledi.

Akgün, "Afad ekiplerimiz deprem sonrası herhangi bir hasarın olup olmadığına ilişkin alanda değerlendirmelerde bulunuyor, aynı zamanda AFAD Başkanlığımızda Afet Yönetim Merkezi'mize gelen ihbarlar anlık olarak değerlendiriliyor ve genel ihbarlar çerçevesinde sahadaki ekiplerle irtibat kurularak anlık olarak bir aksiyon alınıyor." diye konuştu.

Depremin meydana geldiği alana ilişkin Akgün, "Depremin meydana geldiği alan, bizim aktif Tuz Gölü fay zonu olarak tarif ettiğimiz hattın çok yakınında konumlanmakta. Yani sismik aktivitenin gelişebileceği bir alan içerisinde nitelendirebiliriz. Bu nedenle burayı çok sürpriz bir alan olarak tarif etmek çok doğru olmayacaktır." dedi.

Akgün ihbarların değerlendirildiğini, ilerleyen süreçte bölgedeki ekiplerin tespitlerinin kamuoyuyla paylaşılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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