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Minibüsün altında kalan 20 günlük bebek öldü; sürücü baba ile anne gözaltında

Minibüsün altında kalan 20 günlük bebek öldü; sürücü baba ile anne gözaltında
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Konya'nın Kulu ilçesinde, park halindeki minibüsün gölgesinde bırakılan 20 günlük bebek, babasının aracı fark etmeden hareket ettirmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti. Baba ve anne gözaltına alındı.

KONYA'nın Kulu ilçesinde minibüsün altında kalan 20 günlük bebek, hayatını kaybetti. Sürücü baba ile anne, gözaltına alındı.

Konya'nın Kulu ilçesi Bozan Mahallesi'nde tarım işçisi olarak çalışan Suriye uyruklu aile, 20 günlük erkek bebeklerini evin önünde park halinde duran minibüsün gölgesinde bıraktı. Baba Y.E., iddiaya göre bebeği fark etmeden aracı çalıştırarak hareket ettirdi. Bebek araç altında kalırken, yakınları kendi imkanlarıyla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne getirdi. 20 günlük bebek, burada kurtarılamadı. Sürücü baba ile anne gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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