Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'daki Atık Su Arıtma Tesisi'ni İnceledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'daki "Kemer- Çamyuva Atık Su Arıtma Tesisi"nde inceleme yaptı.

Tesisteki çalışmaları inceleyen Ersoy, yaptığı açıklamada, bölgenin atık su ve kanalizasyon sorununu çözmek için çalışma yaptıklarını belirtti.

Çevreye duyarlı bir şekilde dizayn edilen projenin inşaatında son aşamaya geldiklerini vurgulayan Bakan Ersoy, "Atık suları deniz içerisinde 800 metre ileri taşıyarak deşarj edecek olan günde 45 bin metreküp kapasiteli tesisimizi inşallah önümüzdeki ay itibarıyla hizmete sunacağız." ifadelerini kullandı.