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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'daki Atık Su Arıtma Tesisi'ni İnceledi

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'daki Kemer-Çamyuva Atık Su Arıtma Tesisi'nde inceleme yaptı. Ersoy, bölgenin atık su ve kanalizasyon sorununu çözmek için çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'daki "Kemer- Çamyuva Atık Su Arıtma Tesisi"nde inceleme yaptı.

Tesisteki çalışmaları inceleyen Ersoy, yaptığı açıklamada, bölgenin atık su ve kanalizasyon sorununu çözmek için çalışma yaptıklarını belirtti.

Çevreye duyarlı bir şekilde dizayn edilen projenin inşaatında son aşamaya geldiklerini vurgulayan Bakan Ersoy, "Atık suları deniz içerisinde 800 metre ileri taşıyarak deşarj edecek olan günde 45 bin metreküp kapasiteli tesisimizi inşallah önümüzdeki ay itibarıyla hizmete sunacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Nuri Ersoy Antalya Çamyuva Kemer Çevre Turizm Güncel Haberler

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