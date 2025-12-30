Sinema alanında bu yıl 150 projeye 316 milyon 674 bin lira destek sağlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025'te sinema alanında 150 projeye toplam 316 milyon 674 bin lira, Yerli Film Gösterim Desteği kapsamında ise 101 sinema salonu işletmesine 42 milyon 750 bin lira destek verildiğini bildirdi.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Sinemada üretimi destekleyen, gösterim altyapısını güçlendiren bir yılı geride bıraktık. 2025 yılında Sinema Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla sinema alanında toplam 150 projeye 316 milyon 674 bin lira destek sağladık. Yerli Film Gösterim Desteği kapsamında 101 sinema salonu işletmesine 42 milyon 750 bin lira destek verdik." ifadelerini kullandı.

Türk sinemasını dünyaya taşıdıklarını ifade eden Ersoy, Cannes, Berlin, Şanghay ve Kahire gibi dünyanın önde gelen film festivalleri ile MIPCOM, MIPTV ve ATF-Asia TV Forum ve Market gibi uluslararası dizi ve içerik fuarlarında Türkiye stantları kurarak filmlerin, dizilerin ve ülkenin tanıtımını gerçekleştirdiklerini aktardı.

Ersoy, Türk dünyası ülkeleri arasındaki kültürel ve sanatsal işbirliğini artırmak amacıyla hayata geçirilen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin 2023'te Azerbaycan'da, 2024'te Türkmenistan'da ve 2025'te Kazakistan'da Bakanlık destekleriyle düzenlendiğini ifade etti.

750 binin üzerinde çocuğa sinema deneyimi sağlandı

Sinemayı çocuklarla da buluşturduklarını belirten Ersoy "Çocuklar İçin Gezen Sinema" projesi kapsamında, depremden etkilenen iller dahil 72 il ve 598 ilçede 750 binin üzerinde çocuğa sinema deneyimi sağlandığını kaydetti.

Ersoy, görsel hafızayı geleceğe taşıdıklarını belirterek, "Atatürk'ün daha önce yayımlanmamış görüntülerinden Osmanlı'nın son dönemine, Cumhuriyet'in ilk yıllarından Anıtkabir'in yapım sürecine ve Kore Savaşı'na uzanan yüzlerce belge filmi dijitalleştirerek YouTube'daki 'Sine' kanalımız üzerinden kamuoyuyla buluşturduk." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet'in ilk yıllarına uzanan nitrat tabanlı film koleksiyonu ile Prof. Dr. Sami Şekeroğlu tarafından kurulan MSGSÜ Sinema-TV Merkezi Koleksiyonu'nun özel arşivlere taşındığını ve modern koşullarda koruma altına alındığını ifade eden Ersoy, sinema alanında üretimi destekleyen, erişimi genişleten ve Türkiye'nin anlatı gücünü dünyaya taşıyan bir yaklaşım doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.