Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, Spotify Heyetiyle Görüştü

Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Spotify Bölge Başkanı Akshat Harbola ile bir araya gelerek dijital platformların kültür-sanat ekosistemine katkılarını ele aldı.

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Spotify Bölge Başkanı Akshat Harbola ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Mumcu, "Dijital platformların kültür-sanat ekosistemine katkısı, müzik sektöründe telif, sürdürülebilirlik ve yerli içerik üretiminin desteklenmesi başta olmak üzere sektörel konuları ele aldığımız kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Spotify Bölge Başkanı Akshat Harbola ve beraberindeki heyet ile Bakanlıkta bir araya geldiklerini bildirdi. Mumcu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Dijital platformların kültür-sanat ekosistemine katkısı, müzik sektöründe telif, sürdürülebilirlik ve yerli içerik üretiminin desteklenmesi başta olmak üzere sektörel konuları ele aldığımız kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Bu çerçevede, dijital platformların sorumlulukları doğrultusunda kamu kurumlarıyla iş birliği içinde hareket etme yönündeki yaklaşımlarını memnuniyetle karşılıyor; kültür-sanat ekosistemimizin güçlenmesine somut katkılar sunacaklarına inanıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
