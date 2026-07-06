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Manisa'da çıkan yangınlar kontrol altına alındı

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Manisa'nın Kula ilçesinde iki farklı mahallede çıkan yangınlarda toplam 60 dönüm anız ve otluk alan yandı. Yangınlara 2 uçak, 1 helikopter ve çok sayıda araçla müdahale edildi. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan 2 ayrı yangında toplam 60 dönüm anız ve otluk alan yandı.

Sarnıç ve Encekler Mahallelerinde henüz belirlenemeyen nedenle anız ve otluk alanda yangın çıktı.

Yangını görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangınlara 2 uçak, 1 helikopter, 4 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 7 itfaiye aracı müdahale etti.

Mahalle sakinleri de tankerler ve traktörleriyle ekiplere destek verdi.

Yangınlar ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülürken, Sarnıç Mahallesi'nde anız alanda başlayan yangında 50 dönüm, Encekler Mahallesi'nde 10 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kontrol altına alınan yangınlarda soğutma çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA / Kamil Altıparmak
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