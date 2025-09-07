Kula Belediye Başkanı Dönmez, CHP'li Üyeleri Eleştirdi

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, belediye meclis toplantısına katılmayan CHP'li meclis üyelerine tepki gösterdi.

Kula Belediye Meclisi, Gökçeören Mahallesi'nde belediyeye ait atıl durumdaki pomza ocağının yatırıma açılmasının görüşülmesi amacıyla toplandı.

Toplantıya CHP'li 7 meclis üyesi katılmadı.

Toplantıda söz konusu ocağın yatırıma açılması oy birliğiyle kabul edildi. Karar, CHP'li üyelerin katılmaması nedeniyle üst kurullarca incelenecek.

CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, CHP'li meclis üyelerinin toplantıya katılmayarak meclisin çalışmalarını engellemeye çalıştığını söyledi.

İlçenin yararına olacak yatırımların gecikmesinde hiçbir haklı gerekçenin olamayacağını ifade eden Dönmez, "Belediye meclisini kilitlemeye yönelik bu davranışlar ilçemizin gelişiminin önüne geçmektedir." dedi.