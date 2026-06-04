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Kudüs Valiliği: Aşırılık yanlısı "Tapınak" grubu üyelerinin İsrail polisi bünyesine alınması tehlikeli bir tırmanış

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Kudüs Valiliği, İsrail polisinin 'Tapınak Tepesi Birimi'ne yeni gönüllü alımını tehlikeli bir tırmanış olarak nitelendirerek, bunun aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'daki faaliyetlerini artıracağı uyarısında bulundu. Açıklamada, İsrail'in tarihi ve hukuki statüyü değiştirmeye çalıştığı belirtilerek uluslararası topluma çağrı yapıldı.

Kudüs Valiliği, İsrail polisinin "Tapınak Tepesi Birimi" olarak adlandırdığı yapıya yeni gönüllüler alınacağını duyurmasına tepki göstererek, bunun aşırılık yanlısı "Tapınak" gruplarının Mescid-i Aksa'daki faaliyetlerde daha etkin rol üstlenmesine yol açacak tehlikeli bir tırmanış olduğu uyarısı yaptı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan Valilik açıklamasında, söz konusu adımın yalnızca yeni personel alımı anlamına gelmediği, İsrail makamları ile "Tapınak" grupları arasında doğrudan ortaklığın yeni bir aşamaya taşındığını ortaya koyduğu ifade edildi.

İsrail polisinin yayımladığı personel alım duyurusunda Mescid-i Aksa baskınlarını destekleyen önde gelen hahamların yanı sıra birim yöneticilerinin de yer aldığı, bunun da İsrail polisi ile aşırılık yanlısı gruplar arasındaki koordinasyon ve entegrasyonu açıkça ortaya koyduğu vurgulandı.

İsrail'in Mescid-i Aksa'daki fiili karar alma mekanizmasını Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden alarak polis ve diğer kurumlarının kontrolüne geçirmeye çalıştığına dikkati çekildi.

Ürdün Evkaf, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin Mescid-i Aksa'nın idaresinden sorumlu tek yetkili kurum olduğuna işaret edilen açıklamada, son dönemde vakıf çalışanları ve faaliyetlerine yönelik kısıtlamaların arttığının altı çizildi.

Valilik açıklamasında, yeni personel alım kampanyasının Mescid-i Aksa'daki mevcut tarihi ve hukuki statüyü değiştirmeye yönelik girişimlerin parçası olduğuna dikkat çekildi ve Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Ürdün, 1994'te İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor.

2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi.

Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak tanımlıyor.

Tel Aviv yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin, İsrail polisi korumasında Harem-i Şerif'e düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.???????

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
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