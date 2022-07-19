Kudüs'teki Yahudi yerleşim biriminde bir İsrailli bıçaklandı - Haberler

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Kudüs'teki Yahudi yerleşim biriminde bir İsrailli bıçaklandı

AA - Güncel
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Kudüs'teki Yahudi yerleşim biriminde bir İsrailli bıçaklandı

İsrail polisi, işgali altındaki Doğu Kudüs bölgesinde bir İsrailliyi bıçakla yaralayan saldırganın silahla vurulduğunu bildirdi.

İsrail polisi, işgali altındaki Doğu Kudüs bölgesinde bir İsrailliyi bıçakla yaralayan saldırganın silahla vurulduğunu bildirdi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Doğu Kudüs'teki Ramot Yahudi yerleşim biriminde bir İsraillinin bıçaklandığı belirtildi.

Bıçaklanan İsraillinin hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, saldırganın silahla vurulduğu kaydedildi.

Saldırganın kimliğine ve sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmezken, bölgeye çok sayıda güvenlik ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

Olayın Ramot yerleşim biriminde yol kesişimindeki bir noktada gerçekleştiği belirtildi.

Sağlık ekipleri ise bıçaklanan İsraillinin otobüste saldırıya uğradığı yönünde bilgi verdi.

AA / Güncel

Doğu Kudüs İsrail Güncel Haberler

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