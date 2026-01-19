Haberler

Kudüs YEE Türk Kültür Merkezi, "Çocuklarının Gözünden Kudüs" fotoğraf yarışmasına ev sahipliği yaptı

Kudüs Yunus Emre Enstitüsü, 'Çocuklarının Gözünden Kudüs' konulu fotoğraf ve görüntü yarışmasına ev sahipliği yaparak, öğrencilere ödüller dağıttı. Etkinlikte yarışmaya katılan eserler sergilendi ve Filistinli öğrenciler müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Kudüs Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi, "Çocuklarının Gözünden Kudüs" konulu fotoğraf ve görüntü yarışmasına ev sahipliği yaptı.

Kudüs Gençliği Kültür Forumu tarafından YEE işbirliğinde düzenlenen "Çocuklarının Gözünden Kudüs" konulu yarışmanın ödül törenine, yabancı misyonlar, şehirde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların temsilcileri, yarışmacılarla aileleri katıldı.

Programda, yarışmaya katılan öğrencilere katılım belgeleri takdim edilirken, Kudüs'ün tarihi ve kültürel kimliğini yansıtan fotoğraf ve videolarıyla yarışmayı kazanan öğrencilere ise ödülleri verildi.

Öğrencilerin çektiği Kudüs fotoğrafları, kültür merkezinde açılan sergide davetlilerin beğenilerine sunuldu.

Etkinlikte ayrıca Filistinli öğrencilerden oluşan müzik grubu, aralarında Türk sanat müziği eserlerinin de yer aldığı parçaları seslendirdi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
