Kudüs Beytülmal Ajansı, Yetim Kefaleti'ni Gazze'ye genişletti

Fas'taki Rabat merkezli Kudüs Beytülmal Ajansı, "Yetim Kefaleti" programını Gazze Şeridi'ni de kapsayacak şekilde genişlettiğini duyurdu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesindeki Kudüs Komitesi'nin saha kolu olan ajans tarafından yapılan açıklamada, 2008 yılında Kudüs'te 500 yetimi kapsayacak şekilde başlatılan programın, yeni düzenlemeyle Gazze'den 350 yetimi de kapsayacak şekilde genişletildiği belirtildi.

Kudüs ve Gazze'deki yetimlerin desteklenmesine yönelik entegre bir dijital platformun hayata geçirildiği ifade edilen açıklamada, bu platformun yardım süreçlerinin daha etkin, şeffaf ve düzenli şekilde yürütülmesini amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, ilk aşamada Gazze'den 350, Kudüs'ten ise 128 yetimin programa dahil edildiği aktarıldı.

Kudüs Komitesi, Kudüs'teki Filistinlilerin yaşam koşullarını desteklemek amacıyla sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda çeşitli projeler yürütüyor.

İsrail, 8 Ekim 2023'te ABD desteğiyle Gazze Şeridi'ne yönelik geniş çaplı bir saldırı başlatmış, iki yıl süren saldırılarda 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, 172 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Ahmad Bentaher
