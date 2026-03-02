Haberler

Küçükçekmece'de zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Küçükçekmece'de D-100 kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan bir otomobil, 3 araca çarparak bariyere savruldu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda Edirne istikametinde seyreden sürücüsü öğrenilemeyen 34 GNZ 827 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 3 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyere çarparak durabildi.

Kazada 35 DA 020 plakalı otomobildeki sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Olayı görerek yardım için duran sürücü Ali Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza yapan araçların arkasından gittiğini belirterek, kazaya sebebiyet veren sürücünün makas atmaya çalışırken diğer araçlara çarptığını iddia etti.

Doğan, aralarında bir aracın bulunmasından dolayı kendilerinin kazadan kurtulduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok
